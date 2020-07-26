Yükselen ons gün içerisinde gram altının fiyatını 418 TL'ye çıkardı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,16 artışla 419,00 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
Mobius Capital Partners'ın kurucularından ünlü yatırımcı Mark Mobius altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Faizler sıfır ya da sıfır seviyesi yakınında olduğu zaman, altın sahip olunması cazip bir araçtır, zira altınından faiz elde edememe endişeniz olmaz ve altın fiyatının piyasalarda belirsizliğin artması ile birlikte yükselmesini beklersiniz," ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:
"Şimdilerde altın alıyorum ve almaya devam edeceğim, çünkü altın gerçekten yükselişte ve oldukça iyi gidiyor."
Bloomberg Intelligence analisti Eily Ong ise yaptığı açıklamada, "Altındaki ralli, faizlerin uzun süre düşük kalacağı bir ortamda artan jeopolitik risklerin etkisiyle dolardaki gevşemeye bağlı olarak 2021 yılına sarkabilir" ifadelerini kullandı.
Mobius Capital Partners'ın kurucularından dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius Bloomberg TV' de dikkat çeken açıklamada bulundu.
Mobius, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Faizler sıfır seviyesinde ya da sıfıra yakın olduğu zaman, altın elde tutulması cazip bir araçtır, zira altınınızdan faiz elde edememe endişesi duymak zorunda kalmazsınız ve altın fiyatlarının piyasalarda belirsizliğin artması ile birlikte yükseleceğini görürsünüz"
"Şimdi altın alırdım ve almaya devam ederdim, zira altın gerçekten çıkışta ve iyi bir seyir izliyor"
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,16 artışla 419,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü.
ALTINDA YENİ REKOR
Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 1904 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons fiyatının yükselmesiyle de gram altın 418 lirayı, çeyrek altın ise 685 lirayı gördü.
Geçtiğimiz günlerde altının ons fiyatı rekor yükselişle 1850 bandını geçmesiyle gram altının fiyatı 410 TL'yi geçmişti. Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve koronavirüsün etkileriyle güvenli liman olan altının ons fiyatı 1904 doları aşarak rekor tazeledi. Yükselen ons, gram altının fiyatını 418 TL'ye çıkardı. Serbest piyasada çeyrek altın 685 TL, yarım altın 1372 TL, tam altın ise 2690 TL seviyelerinde işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI, DOLAR KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram satış fiyatı yüzde 4,91, avro/TL yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,28 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 117.160,50, en yüksek 120.585,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 artarak 119.201,63 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. Geçen hafta 648,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kaybederek 6,8490 liraya geriledi, avro ise yüzde 1,38 artışla 7,9570 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.902,31 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.902,31 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8305 lira, satışta 6,8579 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8300 lira, satışta 6,8574 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,57'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar paritesi 1,2789, dolar/yen paritesi de 105,87 düzeyinde seyrediyor.