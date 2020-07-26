ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Mobius Capital Partners'ın kurucularından ünlü yatırımcı Mark Mobius altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Faizler sıfır ya da sıfır seviyesi yakınında olduğu zaman, altın sahip olunması cazip bir araçtır, zira altınından faiz elde edememe endişeniz olmaz ve altın fiyatının piyasalarda belirsizliğin artması ile birlikte yükselmesini beklersiniz," ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

"Şimdilerde altın alıyorum ve almaya devam edeceğim, çünkü altın gerçekten yükselişte ve oldukça iyi gidiyor."

Bloomberg Intelligence analisti Eily Ong ise yaptığı açıklamada, "Altındaki ralli, faizlerin uzun süre düşük kalacağı bir ortamda artan jeopolitik risklerin etkisiyle dolardaki gevşemeye bağlı olarak 2021 yılına sarkabilir" ifadelerini kullandı.