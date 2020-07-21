



İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için erken ödeme müjdesi geldi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini söyledi.