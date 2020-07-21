İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için erken ödeme müjdesi geldi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini söyledi.
Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.
Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "Kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödeme yapılacak" bilgisini verdi.