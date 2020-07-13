Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek soruları yaklaşan Kurban Bayramı ikramiyeleri öncesi merak ediliyor. Emekli maaşları için enflasyon farkları da açıklandı. Ağustos ayı emekli aylıklarının Kurban bayramına denk gelmesi ikramiye ve emekli maaş farklarının birlikte yatırılması fikrini gündeme getirdi. Zamlı ilk maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur 2020 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri... Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de