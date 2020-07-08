TİS için 4/D'li kamu işçisi taşerona çifte zam var mı? Sorusu milyonlarca taşeron içi tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda
KHK'ya göre yaklaşık 900 bin işçi 4D kadrosuna geçiş yaptılar. Belediyelerde ve Genel idarelerdeki çalışanlara farklı zamanlarda TİS yapılacak. Taşeron işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin tüm esasların konuşulacağı 2020 TİS görüşmeleri ertelenmişti. Bu erteleme kararının ardından Ağustos Eylül döneminde gerçekleştirilecek TİS toplantılarında maaş zammı, tayin hakkı, ödeneklerin oranlarının artırılması, görev tanımı gibi konuların ele alınması bekleniyor. Detaylar takvim.com.tr'de
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksidinin ne zaman ödeneceği şu anda bilinmiyor. Ödeme tarihleri için Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yayımlanması bekleniyor. Bu yıl ilave tediye ödemelerinin ilk taksidi 31 Ocak 2020'de, ikinci taksidi ise 22 Mayıs 2020'de yatırılmıştı. Diğer yandan geçtiğimiz yıl ise ilk taksit 31 Ocak 2019'da, ikinci taksit 31 Mayıs 2019'da, üçüncü taksit 9 Ağustos 2019'da, dördüncü ve son taksit ise 13 Aralık 2019'da ödenmişti. İşçiler alacakları ödemelerin bayram öncesine yetişmesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz tarihine denk gelmesi nedeniyle ilave tediye ödemelerinin 3. taksidinin bayram öncesinde ödenebileceği tahmin ediliyor
BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
TAŞERON İŞÇİ İÇİN OLASI ZAM ORANLARI
Yüzde 10 Zam: Taşeron işçilere 2020 enflasyon hedefi artı yüzde 1.5 refah payı.
Yüzde 12 Zam: 2019 yılı enflasyon oranları
Yüzde 15 Zam: 2020 yılı sonunda enflasyonun yüksek çıkması durumunda olabileceği konuşuluyor.
Yüzde 17.5 Zam: Yüzde 4 oranında ki zamların telafisi için bu oranda bir zam yapılabileceği de iddialar arasında.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Yüzdelik dilim düzenlemesi uzun süredir taşeron işçilerin ve sendikaların gündeminde olan bir konu. Bu noktada bazı taşeron işçilerin mahkemelerden elde ettikleri olumlu sonuçlar tüm taşeron işçileri ümitlendirdi. Bu noktada alınan kararlar sonrasında ise tüm işçiler için bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. Maaşların kadroya geçmeden önceki asgari ücrete göre oranının belirlenmesi ve bu oranın kadroya geçtikten sonraki süreçte geçerli olması için talep edilen düzenleme uygulanırsa maaşlar artacak.
Ancak bu konu Çalışma Bakanlığı'nın bir çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor. Bakanlık henüz bu konuda açıklama yapmazken konu için öne çıkan tarih ise yine 2020 TİS görüşmeleri olarak öne çıkıyor.
TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ;
Genel İdarelerde işçilerin 31 Ekim 2020 tarihinde Belediyelerdeki taşeron işçilerin ise 30 Haziran 2020 tarihinde sözleşme süresi sona erecek. Daha önceki yapılan zam oranlarında iki yıllık 4+4 şeklinde maaş artışı yapıldı ve enflasyon farklarının olmaması işçi maaşlarının erimesine neden olmuştu. Bilindiği gibi 4D işçilerinin ekonomik ve sosyal imkanlarında bazı iyileştirmelerde yapılmaya devam etmekte. Giyim, yiyecek, yakacak yardımları, eş çocuk yardımı tediye ikramiye ödemeleri asgari ücretin altında olan işçilerin maaşlarının iyileştirilmesi gibi çalışmaların yanı sıra bekleyen bazı sorunlarda var.
Taşeron işçilerin maaş görüşmeleri ile ilgili resmi gazete kararı
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaş zammı görüşmelerine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Toplu İş Sözleşmeleri 3 ay boyunca yapılmayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli görmesi durumunda bu süreyi 3 ay daha uzatacak.
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin geçmiş dönem sözleşmeleri 31 Ekim tarihinde sona erecek. Belediye taşeron işçileri için ise bu süreç 30 Haziran. Bu süreler sonunda ise TİS görüşmeleri yapılacak. Öncelikli olarak taşeron işçilerin maaş zammı görüşmeleri, tayin hakkı, ek ödemelerin artırılması, mali ve sosyal hakların iyileştirilmesi gibi konular yer alacak. Peki bu çalışanlar için hangi oranda zam yapılması bekleniyor.
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