İlkokul mezunu olsanız bile 4300 TL maaş alınıyor! Vücut kitle endeksi uyanlar hemen başvuru yapıyor

Kamu görevlisi statüsünde değerlendirilen bekçiler, emniyet güçleri sınıfında yerini almıştır. Bekçi olmak devlet memuru olmak anlamına gelmektedir. O nedenle memurluk için aranan şartların birçoğu bekçilik içinde aranmaktadır. Sadece KPSS puanı istenmemektedir. Bekçilik için ayrı bir sınav yapılmaktadır. Türk Vatandaşı olmanız gerekmektedir. Özel durum ve haller dışında 22.00- 6.00 saatleri arasında mesai yapan bekçilerin görevleri belirlenmiştir. Bekçilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bekçi olmak için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar nelerdir? Bekçi maaşları ne kadardır? Detaylar takvim.com.tr'de