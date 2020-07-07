BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarında adaylar lise mezunu olmaları, en az 167 santim boyunda olmaları ve 18/27 kitle endeksi arasında olmaları askerliğini bitirmiş olmaları, 31 yaşından gün almamış olmaları, toplum önünde kötü şöhretli olmamaları, silah taşımaya engel herhangi bir hukuki ve sağlık engelin olmaması, sağlık şartları yönetmeliğine uyumlu olmaları ve daha önce ve halen alkol uyuşturucu ve uyarıcı madde tedavisi görmüyor olmaları, güvenlik ve arşiv araştırmasında olumlu sonuçlandırılmaları gerekmektedir.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 4,357,50 ile 4.400 TL arasında, Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş almaktadır. Bu maaş hesaplamasına eş ve çocuk yardımı dahil değildir.