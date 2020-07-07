2020 yılı lise, önlisans lisans bekçi ve polis alımı için araştırmalar tüm hızı ile sürüyor. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen kolluk kuvvetleri kadrolarından bir tanesi polis memuru kadrosudur. Diğer bir kadro ise Çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarıdır. Tüm alımlar için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından adaylara temel eğitimler verilerek bu eğitimlerden başarılı olmaları akabinde istihdam edilebiliyorlar. Polis memuru olmak isteyen adaylar 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden 60 P93 puan türünden 65 puan olmak. Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş, üst yaş şartında 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
27. DÖNEM POMEM ALIMLARI İÇİN BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
2019 yılı içerisinde alımı yapılan 26. Dönem POMEM adayların sonuçları açıklandı. Ancak pandemiden dolayı eğitime başlayamadılar. 26. Dönem POMEM öğrencilerinin mezun olmaları halinde 27. Dönem POMEM alımı ilanı gelecektir. Tahminlerimize göre yeni bir POMEM alımı 2020 sonuna doğru gelebilir. Polis Okullarının açılması ve POMEM'lerde eğitim süresi tekrardan 8 aya çıkarılacağından dolayı alımlar bu yıl biraz geç olabilir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Polis memuru olmak isteyen adaylar 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden 60 P93 puan türünden 65 puan olmak. Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş, üst yaş şartında 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Eğitim şartında önlisans ya da lisans mezunu fiziki şartlarda erkekler 167 kadınlar 162 santimden fazla 18 ile 27 beden kitle endeksi aralığında olmak gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmayan, sağlık şartlarını taşıyan ve silah taşımaya engel herhangi bir engellinin bulunmayan, TCK ile 18. maddede belirtilen suçlardan daha önce hüküm almamış kasten işlenmiş bir suçtan hüküm almamış olanlar başvuru yapabiliyorlar.
KADIN POLİS ALIMI;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2020 yılında başvurularda kadın polis alımı kadrolarının 2500 olarak ayrılacağının müjdesini vermişti. Bakan Soylu'nun son açıklamasında yedek adayların talep ettiği kontenjan arttırmak ve bu adaylara öncelik verme konusunda uygun olmadığını ifade etmişti. Böyle bir hakkının olmadığını ifade ederek sınav hukuki sakata girmesine neden olacağını ifade ederek bu talebi geri çevirmişti.
YENİ BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Yeni dönem bekçi alımı ilan tarihi henüz açıklanmadı.
LİSE MEZUNU BEKÇİ ALIMI;
Bekçi alımı adaylarını ilgilendiren son gelişmelere göre; geçtiğimiz günlerde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili karar resmi gazetede ilan edilmişti. Bu karara göre bekçilerin EGM bünyesinde atanmaları adaylık süreçleri, görevleri, yetkileri gibi hususlar belirlendi. Adaylar adaylık sürecini bir yıldan az olmamak şartıyla 3 ay temel eğitim görecekler. Emeklilik bekleyenler için yaş haddi 60 olacak. Diğer bir gelişme ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de bekçi kadroları istihdam edilecek. Başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda son gelişmeler neler? 2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı yapılmasının ardından 2020 yılı için bu sayının 30 bine tamamlanacağı ifade edilmişti.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartlarında adaylar lise mezunu olmaları, en az 167 santim boyunda olmaları ve 18/27 kitle endeksi arasında olmaları askerliğini bitirmiş olmaları, 31 yaşından gün almamış olmaları, toplum önünde kötü şöhretli olmamaları, silah taşımaya engel herhangi bir hukuki ve sağlık engelin olmaması, sağlık şartları yönetmeliğine uyumlu olmaları ve daha önce ve halen alkol uyuşturucu ve uyarıcı madde tedavisi görmüyor olmaları, güvenlik ve arşiv araştırmasında olumlu sonuçlandırılmaları gerekmektedir.
BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?
Ön lisans Mezunu olan Bekçi 4,357,50 ile 4.400 TL arasında, Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş almaktadır. Bu maaş hesaplamasına eş ve çocuk yardımı dahil değildir.