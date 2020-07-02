Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2020 Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak?

Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020 jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Jandarma kadrosuna bekçi alımı yapılabilmesinin önü geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yapılan değişiklikle düzenlenmişti. Artık Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de bekçiler görev yapabilecek. Peki, jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'deki açıklama:

İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir."