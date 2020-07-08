AK PARTİ'Lİ İSİMDEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yaman yaptığı açıklamada, EYT'lilerin sorunlarını en iyi bilenin kendisi olduğunu söyledi.

11 yıl emekli olmak için beklediğini ifade eden Yaman, "EYT takılan kardeşlerimin sorunlarını en iyi bilen kişiyim. Ben 11 yıl EYT takıldım. 2011 yılında emekli olmam gerekiyordu. Bana 11 yıl vurdu. Türkiye geçmişte alınan yanlış politikalar yüzünden bu durumda. Bu bir sorundur. Bu sorunun konuşulması gerekiyor. Saygı ile karşılıyorum. Talepleri haksız talepler değildir." dedi.