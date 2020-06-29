BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır." dedi.

Erdoğan, "İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin." ifadelerini kullandı.