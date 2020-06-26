6 haftada 7 Aston Martin sattı

Coronavirüs salgını nedeniyle Mart ve Nisan aylarında işlerin durma noktasına geldiği otomotiv sektöründe, bu ay ise tüketiciye adeta araç yetişmiyor. Bu durum lüks otomobillerde de kendisini gösteriyor. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Ötelenen satın alma talepleri, normalleşme adımları ile bir anda yoğunlaştı. Dolayısıyla piyasada araç bulmanın zorlaştığı bir döneme girdik. Aston Martin Türkiye olarak Mayıs-Haziran içinde 6 haftalık süreçte, 2'si sıfır km olmak üzere 7 araç satışımız bulunmakta" dedi. Aston Martin'in ilk SUV modeli DBX'in test aracı olarak Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini anlatan Kaya, modeli yılın son çeyreğinde satışa sunacaklarını söyledi. Aston Martin'in, Türkiye distribütörü tarafından satılan ikinci el araçlarının fiyatı yaklaşık 2 milyon liradan başlıyor.