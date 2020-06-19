Vahap Küçük kimdir? LC Waikiki sahiplerinden Vahap Küçük oğlu Mustafa Küçük kimdir?

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ticarete atıldı. 1990 yılında İstanbul'a yerleşti ve Tema Tekstil'in kurucu ortakları arasında yer aldı. Bu süre zarfında Marmara Üniversitesi Stratejik İşletmecilik Yönetimi ihtisas programını tamamladı. Tema Tekstil'de genel müdürlük görevini sekiz yıl sürdürdü. Bu dönemde LC Waikiki markasının dünyadaki tüm lisans hakları Tema Tekstil bünyesine geçti. 2003'ten itibaren Tema Mağazacılık'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Küçük, aynı zamanda ortaklarının tamamını Küçük ailesinin oluşturduğu Küçükler Holding'in kuruluşunu gerçekleştirdi. Bir dünya markası olma yolunda ilerleyen LC Waikiki'nin, 38 ülkede 859 mağazası bulunuyor.

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?

1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu.

1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı. Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı…