Araçların günlerce üzerinden geçtiği halılar değerine değer katıyor

Demirci ilçesinde dokunan halılar, üzerinden araçların geçmesiyle eskitilerek antika görünümüne kavuşturuluyor. Halılar, yurt dışında büyük talep görüyor. İşletme sahibi"Halıları yola serip, düğüm dediğimiz dokumadaki kalın olan uçlarının incelmesi için eskitme durumuna geçiriyoruz. Arabalar üzerinden geçtikçe düğümler inceliyor ve eskimiş görünümüne kavuşuyor" dedi. Halılarıngibi ülkelere gittiğini anlatan Sarı, "Metrekaresi en az 300-400 dolardan yurt dışına çıkıyor. Bu sistem başka ülkede yok. 15-20 bin metrekarelik ihracatımız oluyor" diye konuştu.da pandemi sürecinin iyi yönetildiğini kaydederek, "Uzak Doğu'ya gidenler rotayı ülkemize çevirdi" dedi.Demirci'ye eskitme yapılması için de halı geliyor.Dünyaca ünlü Türk halıları, yollara seriliyor. Üzerinden araba geçtikçe düğümler inceliyor, eskimiş görünümü oluşuyor.Antika görünümlü halılar, yurt dışına ihraç ediliyor.