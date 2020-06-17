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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 Gazete
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    Almanlar golfe gelecek

    Belek, 16 sahasıyla Eylül’de golf sezonunu açacak. İlk olarak Alman, ardından İngiliz golf tutkunları gelecek. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, "Yurt dışı uçuşların başlamasıyla ilk etapta tatil için gelenlere hobi amaçlı hizmet verecek sahalar, sezonun açılmasıyla Eylül'den itibaren de golf tutkunlarıyla buluşacak" dedi.

    Almanlar golfe gelecek
    Antalya Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, Eylül'de sezonu açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, "Yurt dışı uçuşların başlamasıyla ilk etapta tatil için gelenlere hobi amaçlı hizmet verecek sahalar, sezonun açılmasıyla Eylül'den itibaren de golf tutkunlarıyla buluşacak" dedi. Ağırlıklı olarak Almanlar'ın ve İngilizler'in bölgeyi tercih ettiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu: "Avrupalılar'ın yanı sıra Rusya, Japonya ve Çin'den de misafirlerimiz oluyor. Bu yıl da ilk olarak Almanlar'ı bekliyoruz. Almanlar'ı İngilizler takip edecektir."
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