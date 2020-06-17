Almanlar golfe gelecek

Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, Eylül'de sezonu açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı"Yurt dışı uçuşların başlamasıyla ilk etapta tatil için gelenlere hobi amaçlı hizmet verecek sahalar, sezonun açılmasıyla Eylül'den itibaren de golf tutkunlarıyla buluşacak" dedi. Ağırlıklı olarak Almanlar'ın ve İngilizler'in bölgeyi tercih ettiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu: "Avrupalılar'ın yanı sıra Rusya, Japonya ve Çin'den de misafirlerimiz oluyor. Bu yıl da ilk olarak Almanlar'ı bekliyoruz. Almanlar'ı İngilizler takip edecektir."