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    • Ekonomi
    • 14.06.2020 Gazete
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    ye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, , ek ödeme, intibak...

    2020 ler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar sürüyor.

    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    Temmuz da emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı:
    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    İŞTE O TALEPLER
    ● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    ● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
    ● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    ● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
    Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...

    ● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
    Haberler Ekonomi Emekliye yeni kazanç | İşte milyonların gelirini artıracak 7 adım: İkramiye, promosyon, ek ödeme, intibak...
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