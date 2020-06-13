Yerli ve milli yazılımla hazırlanan Türkiye'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı Agrivirtual, 22 Haziran'da başlıyor.



Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayelerinde Makine İhracatçıları Birliği ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek. Fuarın 5 gün süreceğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, şu bilgileri verdi:

HEDEF 2 MİLYAR $

"Pandemi, tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek her koşulda ihracat yapabilme kabiliyetimizi bir kez daha kanıtlamayı/sınamayı amaçlıyoruz. 65 milyar dolarlık küresel ihracat hacminde ilk hedefimiz, 2 milyar doları aşarak ilk 10'da yer almak."



