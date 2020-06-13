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    • Ekonomi
    • 13.06.2020 Gazete
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    'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı Agrivirtual için geri sayım başladı

    'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı Agrivirtual 22 Haziran'da başlıyor. agrivirtual.com.tr adresinden 5 gün boyunca 7/24 ziyaret edilebilecek fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılacak.

    İlk 3 boyutlu sanal fuar

    Yerli ve milli yazılımla hazırlanan 'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı Agrivirtual, 22 Haziran'da başlıyor.


    Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu

    Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayelerinde Makine İhracatçıları Birliği ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek. Fuarın 5 gün süreceğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, şu bilgileri verdi:

    HEDEF 2 MİLYAR $
    "Pandemi, tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek her koşulda ihracat yapabilme kabiliyetimizi bir kez daha kanıtlamayı/sınamayı amaçlıyoruz. 65 milyar dolarlık küresel ihracat hacminde ilk hedefimiz, 2 milyar doları aşarak ilk 10'da yer almak."


    Haberler Ekonomi Türkiye'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı Agrivirtual için geri sayım başladı
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