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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 Gazete
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    da ‘kumanya’ dönemi

    kurum ve kuruluşları normal mesaiye dönerken; işyerlerinde başladı. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak. Geçiş kontrol sistemi bulunan yerlerde temassız sistemler kullanılacak.

    Kamuda ‘kumanya’ dönemi
    Kamu kurum ve kuruluşları normal mesaiye dönerken; işyerlerinde başladı:
    ● TÜM personel çalışma müddetince maske kullanacak.
    ● Geçiş kontrol sistemi bulunan yerlerde temassız sistemler kullanılacak.
    ● OFİSLER, toplantı odaları, tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, fare ve telefonlar dezenfekte edilecek.
    ● DAHA az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
    ● TEK kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek, su sebilleri ve çay makineleri kullanılmayacak.
    ● SERVİS saatlerine yoğunluk önlemi alınacak.


    HAZAL ATEŞ
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