Kamuda ‘kumanya’ dönemi

Kamu kurum ve kuruluşları normal mesaiye dönerken; işyerlerinde yeni dönem başladı:
● TÜM personel çalışma müddetince maske kullanacak.
● Geçiş kontrol sistemi bulunan yerlerde temassız sistemler kullanılacak.
● OFİSLER, toplantı odaları, tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, fare ve telefonlar dezenfekte edilecek.
● DAHA az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
● TEK kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek, su sebilleri ve çay makineleri kullanılmayacak.
● SERVİS saatlerine yoğunluk önlemi alınacak.
HAZAL ATEŞ
● TÜM personel çalışma müddetince maske kullanacak.
● Geçiş kontrol sistemi bulunan yerlerde temassız sistemler kullanılacak.
● OFİSLER, toplantı odaları, tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, fare ve telefonlar dezenfekte edilecek.
● DAHA az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
● TEK kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek, su sebilleri ve çay makineleri kullanılmayacak.
● SERVİS saatlerine yoğunluk önlemi alınacak.
HAZAL ATEŞ