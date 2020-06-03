FIRSATÇI FİRMALAR DESTEK PAKETİNE KATILAMAYACAK

Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketini hayata geçiren kamu bankaları, fırsatçıların önünü kesmek için önemli bir karar aldı. Kamu bankalarından yapılan açıklamada, finansman imkânını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı bildirildi.

27 MAYIS SONRASI ZAM OLMAMALI

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabilecektir" denildi.