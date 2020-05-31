AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.



Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

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Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.