TOKİ Çorum Bolu Afyon kura sonuçları isim listesi! 7 Mayıs TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

7 Mayıs TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çorum Bolu Afyon kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişleri devam ediyor. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 100 konut, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 96 konut ve Afyon Dinar'da 63 konutun çekilişleri bugün tamamlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
7 MAYIS TOKİ KURA TAKVİMİ
10:00 ÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
12:00 BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
14:00 AFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.