Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 92.481,70 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,13 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 92.381,82 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

Tutanaklarda, para politikasının yakın gelecekteki seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Analistler, BIST 100 endeksinde, 95.000-95.500 bandının teknik görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini, 90.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7523 lira ve en yüksek 6.7774 lirayı gördükten sonra, 6.77– 6.78 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3546 lira ve en yüksek 7.4008 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3407 lira ve en yüksek 8.3835 lirayı gördükten sonra 8.35 – 8.36 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Korku filmi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yatırımcılar korku filmi izleyen seyirciler gibi. Nereden çıktığı belli olmayan katil elinde bıçağı ile gözükünce borsalarda kan gövdeyi götürüyor.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 80,000'i geçti. Bu defa merkezde Avrupa değil ABD var. New York, New Jersey, Louisiana, Illinois de can kaybı yeni rekorlar kırıyor.

"Türkiye piyasalarında yeni bir şey yok. Dünya piyasaları yükselirken geride kalmaya devam ediyoruz. Döviz ve CDS piyasalarındaki fiyatlamalar yabancı yatırımcıların Türkiye'ye karşı risk algısının arttığını gösteriyor.

"Merkez Bankası'nın Türk lirası likiditeyi artırıcı önlemleri ekonomiyi yüzdürmekte işe yarıyor. Ama bunun bedelini zayıf Türk lirası ile ödüyoruz.

"ABD ve Asya piyasalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'un %1 civarı kayıpla açılmasını bekliyoruz.

"Salgın cephesindeki olumlu gelişmelere piyasanın tepki vermemesi rahatsızlık verici. Kur ve CDS riskleri borsadan daha önce fiyatlıyor.

"Umalım, Borsa İstanbul da fırsatları önceden fiyatlasın."