Fitre nedir, ne zaman verilir? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayında verilen fitre bir kişinin temek ihtiyaçlarını karşılamak için verilir. Maddi durumu yeterli olan her Müslümanın vermesi vaciptir. 2020 fitre miktarı ne kadar? Fıtır sadakası olarak bilenen konu hakkında detaylar haberde. Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.
2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Bakanlığı bu yıl verilmesi gereken fitre miktarlarını açıkladı. 2020 yılı için fitre miktarı 27 TL oldu.
FİTRE NE ZAMAN VE KİME VERİLİR?
Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.
FİTRE NEDİR?
Fitre yani sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır.
DİYANET SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Gelen son dakika haberine göre, Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Böylesi zor zamanlarda imkânı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekât vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır".
FİTRE ZEKAT NASIL HESAPLANIR?
40'ta 1'i verilir
Maddi sıkıntısı olmayan Müslümanlar, yılda bir kez mallarının kırkta birini zekat olarak vermek zorundadır.
Bereket anlamına geliyor
Zekatın kelime anlamı 'Artma, çoğalma, arıtma, bereket' tir.
Zekat kimlere farzdır?
Akıllı, ergenlik çağına gelen, borcu olmayan, nisap miktarı mala sahip olan her hür Müslüman zekat vermek durumundadır.
1 yıl sonra farz
Zenginlik göstergesi olan yeni bir mal alındığında ise bir yıl sonra zekat vermek farzdır.
Peki, nisap miktarı nedir?
80 gram veya daha fazla altın, 560 gram veya fazlası gümüş, 80 gram altın miktarına eşit para, parayla aynı ölçüde ticaret malları, 40 taneden fazla koyun ve keçi, 30 ve fazlası sığır ve manda, 5 ve fazlası devesi olan zekat vermek zorundadır.
Zekat kime verilmez?
Anne, baba, dede, büyük anne, oğullar, kızlar ve bunlardan olan torunlara zekat verilmez.
Yalnızca Ramazan ayında mı zekat verilir?
Zekat yılda bir kez verilir ve Ramazan ayında verilmesi zorunlu değildir.
Zekat kime verilir?
Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara,, Allah yolunda cihat edenlere zekat verilir. "Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir hakîmdir." (Tevbe suresi 60. ayet)
ZEKAT NEDİR?
Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.
Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Zekâtın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 4 vd).
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