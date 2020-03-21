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    • Ekonomi
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    • 21.03.2020 20:04
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    Kimlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı? Hangi yaş arası vatandaşlar dışarı çıkamayacak?

    Kimlerin dışarı çıkması sınırlandırıldı? Hangi yaş arası vatandaşlar dışarı çıkamayacak? Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.

    Kimlerin dışarı çıkması sınırlandırıldı?

    Kimlerin dışarı çıkması sınırlandırıldı? Hangi yaş arası vatandaşlar dışarı çıkamayacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" denildi.

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