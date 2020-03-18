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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 Gazete
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    Meslek liseleri maske üretecek

    , meslek liselerinde, temizlik malzemeleri üretiminden sonra, Coronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine de başlayacak. Bakanlık, hem standardında hem de basit cerrahi maskelerden üretecek.

    Meslek liseleri maske üretecek
    Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde, temizlik malzemeleri üretiminden sonra, Coronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine de başlayacak. Bakanlık, hem standardında hem de basit cerrahi maskelerden üretecek. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı önemli bir boşluğu dolduracak. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "14 pilot il belirledik. Bu illerde cerrahi maske üreteceğiz. 30 okulumuzda cerrahi maske üretimi yapacağız" şeklinde konuştu.

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