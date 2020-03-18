Meslek liseleri maske üretecek

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde, temizlik malzemeleri üretiminden sonra, Coronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine de başlayacak. Bakanlık, hem N95 standardında hem de basit cerrahi maskelerden üretecek. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı önemli bir boşluğu dolduracak. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "14 pilot il belirledik. Bu illerde cerrahi maske üreteceğiz. 30 okulumuzda cerrahi maske üretimi yapacağız" şeklinde konuştu.
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