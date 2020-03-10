Araç sahipleri tarafından benzin ve motorin fiyatlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin ve motorinin litre satış fiyatına indirim yapıldı. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.