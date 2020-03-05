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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 16:21
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    • 05.03.2020 16:23
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    Emekli u her ay mı verilecek? Kaç yılda bir alınır? İşte Halkbank promosyon tutarı...

    Emekli u her ay mı verilecek? Sorusu aratılıyor. Milyonları sevindiren emekliye promosyon miktarları ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devlet ve kamu ları promosyon tutarları için adeta yarış haline girmiş durumda. En önemli kamu bankası olan Halkbank'ta ödeme tutarını açıkladı. Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Kurumu ile protokol imzalayarak, emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor.

    Emekli promosyonu her ay mı verilecek?

    Emekli promosyonu her ay mı verilecek? Kaç yılda bir alınır? 01 Mart 2017 tarihinden itibaren emeklilere banka promosyonu ödenmeye başlanmıştı. Emekli banka promosyonu nedir? Emekli banka promosyonu kaç yılda bir alınır? Merak edilenler yazımızda... Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

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    Haberler Ekonomi Emekli promosyonu her ay mı verilecek? Kaç yılda bir alınır? İşte Halkbank promosyon tutarı...
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