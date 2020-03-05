Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisinin heyecanla beklediği emekli promosyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu bağlamada Ziraat Bankası ve Garanti Bankası SGK ile anlaşma yaptı. İlk olarak Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yeni promosyonu yüzde 66 zam ile 500, 625, 750 lira olarak duyurdu. Ardından Garanti BBVA, yüzde 166 artışla bin 200 liraya varan promosyon vereceğini açıkladı. Gözler diğer bankalara çevrildi.

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