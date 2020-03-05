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    • 06.03.2020 09:03
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    Rekor yapıldı! 2020 sı emekli yatma tarihi... emekliye kaç lira promosyon veriyor?

    sı ve Garnti Bankası emekliye ne kadar veriyor 2020? Milyonlarca emekli banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Kurumu ile banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne an yatacak? 'yla ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yüzde 66 zamla promosyonu maaşa göre 500, 625, 750 liraya yükseltti. Ardından Garanti de yüzde 166 artış ile 800, bin, bin 200 lira vereceğini duyurdu. Garanti ve () arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

    Ziraat ve Garanti bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor?

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisinin heyecanla beklediği emekli promosyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu bağlamada Ziraat Bankası ve Garanti Bankası SGK ile anlaşma yaptı. İlk olarak Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yeni promosyonu yüzde 66 zam ile 500, 625, 750 lira olarak duyurdu. Ardından Garanti BBVA, yüzde 166 artışla bin 200 liraya varan promosyon vereceğini açıkladı. Gözler diğer bankalara çevrildi.

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    Haberler Ekonomi Rekor zam yapıldı! 2020 Ziraat Bankası emekli promosyon yatma tarihi... Ziraat Bankası emekliye kaç lira promosyon veriyor?
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