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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 10:23
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    • 26.02.2020 10:23
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    Emekli maaşı mı, ve bayram ikramiyesi net-brüt kaç TL?

    13 milyon emeklinin odaklandıkları tek şey maaş mı, ve bayram ikramiyesi oldu. Bu bağlamda bu kalemlerde yapılacak artış doğrudan emeklilerin gelirlerine etki edecek.13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Masada bu sefer emekliler de yer almak istiyor. Ayrıca emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. ikramiyesinin , Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    Emekli maaşı zammı, promosyon ve bayram ikramiyesi net-brüt kaç TL?

    Promosyon, ek ödeme ve ikramiye araştırmaları internette devam ediyor. Emekli vatandaşlar yeni promosyon oranlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, bankaların da rekabeti giderek kızışıyor. özel bankalar henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadı. Ama daha önce emekli maaşını taşıyanlara bir de otomatik ödeme talimatı vermesi koşuluyla 1.000 liraya kadar ödeme yapan bankalar vardı. 1 Mart itibarıyla bankaların nasıl bir tarife uygulayacakları merak ediliyor. Ayrıca özel bankaların çoğu, SGK ile yapılan müzakere sonucunda ortaya çıkan rakamın üstünde bir promosyon ödemeyi vaat ediyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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