Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.02.2020 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2020 18:21
    ABONE OL

    3 dan emeklilere ve düşük faizli kredi müjdesi geldi

    , ve 'tan emeklilere müjdeli haber geldi! 2020 yılı u için geri sayımda son saatlere girildi. Emeklilerin 3 yıllık promosyon sözleşmeleri Mart 2020 'de sona eriyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı.

    3 bankadan emeklilere promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması

    Emeklilere 3 bankadan iyi haber geldi. Edinilen bilgilere göre iki banka emeklilere 1500 TL 'den 2 bin 100 TL 'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihlerine yer verildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 3 bankadan emeklilere promosyon ve düşük faizli kredi müjdesi geldi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri