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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 20:51
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    • 18.02.2020 20:51

    yükselişte | 18 Şubat 2020 Avrupa borsaları son durum

    Küresel piyasalarda koronavirüs tehdidinin azalmasıyla birlikte endeksler yeniden yükselişe geçti. Kapanışta Stoxx Europe 600, FTSE 100 endeksi, Almanya'da DAX 30 endeksi, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü artıda kapattı.

    Avrupa borsaları yükselişte

    günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 artışla 430,33 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.382,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 13.681,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.056,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik yükselişle 25.223,51 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,081 seviyelerinden işlem görüyor.

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