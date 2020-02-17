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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Yargıtay’dan taşeron kararı

    Yargıtay'dan taşeron işçiler ile ilgili 2 karar birden çıktı. 9. Hukuk Dairesi, bir kamu hastanesinde taşeron şirket bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin ödenmeyen tazminatından hem kamunun hem de şirketin sorumlu olduğuna hükmetti, tazminatın Kamu Hastaneleri Birliği'nce ödenmesi yönündeki kararı bozdu

    Yargıtay’dan taşeron kararı
    Yargıtay'dan taşeron işçiler ile ilgili 2 karar birden çıktı. 9. Hukuk Dairesi, bir kamu hastanesinde taşeron şirket bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin ödenmeyen tazminatından hem kamunun hem de şirketin sorumlu olduğuna hükmetti, tazminatın Kamu Hastaneleri Birliği'nce ödenmesi yönündeki kararı bozdu. 22. Hukuk Dairesi de taşerondan kadroya geçen işçilerin, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacağına karar verdi.

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