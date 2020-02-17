Yargıtay’dan taşeron kararı

Yargıtay'dan taşeron işçiler ile ilgili 2 karar birden çıktı. 9. Hukuk Dairesi, bir kamu hastanesinde taşeron şirket bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin ödenmeyen tazminatından hem kamunun hem de şirketin sorumlu olduğuna hükmetti, tazminatın Kamu Hastaneleri Birliği'nce ödenmesi yönündeki kararı bozdu. 22. Hukuk Dairesi de taşerondan kadroya geçen işçilerin, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacağına karar verdi.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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