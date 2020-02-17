Yargıtay’dan taşeron kararı

taşeron işçiler ile ilgili2 karar birden çıktı.bir kamu hastanesindetaşeron şirket bünyesindetemizlik görevlisi olarakçalışan işçinin ödenmeyentazminatından hemkamunun hem de şirketinsorumlu olduğunahükmetti, tazminatınKamu HastaneleriBirliği'nce ödenmesiyönündeki kararı bozdu.detaşerondan kadroya geçenişçilerin, sendikalarınyetki tespitinde dikkatealınacağına karar verdi.