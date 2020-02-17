Üretim artışında AB’yi solladık

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı. Üretim Aralık itibarıyla AB'de yüzde 3.6, Euro Bölgesi'nde yüzde 4.1 azaldı.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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