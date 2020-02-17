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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Üretim artışında AB’yi solladık

    Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı.

    Üretim artışında AB’yi solladık
    Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı. Üretim Aralık itibarıyla AB'de yüzde 3.6, Euro Bölgesi'nde yüzde 4.1 azaldı.

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