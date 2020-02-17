İmar Barışı’nda 30 bin iptal

'nca hayata geçirilenuygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilenile belge bedelini yatırmayankişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi. Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısıolurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel iseulaştı.