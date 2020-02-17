Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Halen yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 997 lira 69 kuruş ya da 2 bin 266 lira 23 kuruş girebiliyor. Engelli aylığı, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 701,32 liranın altında olması gerekiyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Hanede kişi başına düşen gelirin de bin 402 liranın altında olması gerekiyor.
TEMMUZ'DA ARTACAK
2 destek de Temmuz'da artacak. Yüzde 4'lük memur zammına göre; evde bakım desteği bin 519, engelli aylığı 558,56-837,84 liraya çıkacak. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "517 bin kişi evde bakım desteği alıyor" dedi.
TEMMUZ'DA ARTACAK
2 destek de Temmuz'da artacak. Yüzde 4'lük memur zammına göre; evde bakım desteği bin 519, engelli aylığı 558,56-837,84 liraya çıkacak. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "517 bin kişi evde bakım desteği alıyor" dedi.
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