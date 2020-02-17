Altın alacaklar ve yatırım yapanlar dikkat edin dolandırılmayın! Gram, çeyrek ve yarım altınların...

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, yatırım yapmak isteyenlere önemli bir uyarıda bulundu. Bakal, intetnetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceğini belirtti. Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 205 bin 529,91 lira, işlem miktarı ise 1.462,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 447 milyon 524 bin 21,01 lira oldu.

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