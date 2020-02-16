Dolar ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından her zaman yakından takip ediliyor. Bu bağlamda altın ve dolar fiyatlarında yaşanabilecek artışlar ve düşüşler önem arz ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İran ile ABD arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Şimdilerde ise Korona virüsü piyasaları endişelendiriyor. Ekonomik veya siyasi krizlerin güvenli limanı haline gelen altın fiyatlarında özellikle yukarı yönlü ani sıçrayışların olabileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların anlık siyasi gelişmeleri yakından takip etmelerinin faydalarına olacağını belirtiyorlar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ