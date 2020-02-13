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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    Hijyen otomatı yaptılar

    'da üniversite öğrencilerinin tasarladığı, el yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan cihaz, doktor ve hemşirelerin işini kolaylaştıracak. Cihaz, üyelerinden ve ekibi tarafından üretildi. ETÜ 2'nci sınıf öğrencisi olan Özerbaş, otomata eldiven giydirme özelliğinin de eklendiğini kaydetti.

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