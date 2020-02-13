Hijyen otomatı yaptılar

Erzurum'da üniversite öğrencilerinin tasarladığı, el yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan cihaz, doktor ve hemşirelerin işini kolaylaştıracak. Cihaz, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi üyelerinden Büşra Özerbaş ve ekibi tarafından üretildi. ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi olan Özerbaş, otomata eldiven giydirme özelliğinin de eklendiğini kaydetti.
- Ekonomi
- 13.02.2020 Gazete
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