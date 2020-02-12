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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Aksigorta’dan 366 milyon kâr

    Aksigorta, 2019'da yüzde 30.9 artışla 4.474 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Firma inovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknoloji yatırımları ile net kârını 366 milyon liraya ulaştırdı.

    Aksigorta’dan 366 milyon kâr
    Aksigorta, 2019'da yüzde 30.9 artışla 4.474 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Firma inovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknoloji yatırımları ile net kârını 366 milyon liraya ulaştırdı. Aksigorta, pazar payını yüzde 8.3 seviyesine çıkardı. Yıl sonu itibariyle aktif büyüklüğünü 4.608 milyon liraya yükselten Aksigorta'nın Genel Müdürü Uğur Gülen, "Doğru stratejik adımlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve çalışanlarımızın da gayretiyle oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Müşterinin ihtiyacına uygun ürün ve hizmetlerle geleceği güvence altına alıyoruz" dedi.

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