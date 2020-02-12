Aksigorta’dan 366 milyon kâr

2019'da yüzde 30.9 artışlagerçekleştirdi. Firma inovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknoloji yatırımları ile net kârınıulaştırdı. Aksigorta, pazar payını yüzde 8.3 seviyesine çıkardı. Yıl sonu itibariyle aktif büyüklüğünü 4.608 milyon liraya yükselten Aksigorta'nın Genel Müdürü, "Doğru stratejik adımlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve çalışanlarımızın da gayretiyle oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Müşterinin ihtiyacına uygun ürün ve hizmetlerle geleceği güvence altına alıyoruz" dedi.