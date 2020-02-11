Sizin haberiniz olmadan evinizi (mülkünüzü) kaybedebilirsiniz! Tapunuz varsa hemen bunu yapın

Tapuda sahtecilik yapmaya devam edilirken vatandaşın evi, arsası kendisinden habersiz satılabiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı kritik uyarıda bulunarak e devlet üzerinden hemen bu işlemin yapılmasını istedi. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor.İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı" diyerek söz konusu SMS kaydı işleminin herkes tarafından yapılmasını istedi.

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