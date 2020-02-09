Turizme Brexit katkısı

Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışsürecinin Türk turizmine olumlu etkileri olacağını belirterek, "Olağanüstü durumlar olmazsa bu sene rekor hedefleyen Türk turizminin önemli pazarlarından biri İngiltere olacak." dedi. İşler, İngiliz turistlerin tatil tercihlerinin ilk sırasında İspanya ve Yunanistan'ın yer aldığını söyledi. Bunun en büyük sebebinin vize serbestisi olduğunu belirten İşler, Brexit sürecinin ardından durumun değişeceğini dile getirdi. İşler, İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Türkiye, Yunanistan ve İspanya'dan daha iyi oda fiyatları veriyor. Çok ciddi bir gastronomi zenginliğimiz var. Özellikle Yunanistan'a göre daha genç tesislerimiz mevcut. Tüm bunları dikkate aldığımızda İngiltere pazarında çift haneli büyüme olacak. İngiliz turizm firmaları Yunanistan'daki yatırımlarını Türkiye'ye kaydıracak."