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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Turizme Brexit katkısı

    Bu yıl rekor hedefleyen Türk turizmine İngiltere’nin AB’den ayrılması da katkı yapacak. Sektör temsilcileri İngiltere pazarının iki kat büyüyeceğini söylüyor

    Turizme Brexit katkısı
    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış (Brexit) sürecinin Türk turizmine olumlu etkileri olacağını belirterek, "Olağanüstü durumlar olmazsa bu sene rekor hedefleyen Türk turizminin önemli pazarlarından biri İngiltere olacak." dedi. İşler, İngiliz turistlerin tatil tercihlerinin ilk sırasında İspanya ve Yunanistan'ın yer aldığını söyledi. Bunun en büyük sebebinin vize serbestisi olduğunu belirten İşler, Brexit sürecinin ardından durumun değişeceğini dile getirdi. İşler, İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Türkiye, Yunanistan ve İspanya'dan daha iyi oda fiyatları veriyor. Çok ciddi bir gastronomi zenginliğimiz var. Özellikle Yunanistan'a göre daha genç tesislerimiz mevcut. Tüm bunları dikkate aldığımızda İngiltere pazarında çift haneli büyüme olacak. İngiliz turizm firmaları Yunanistan'daki yatırımlarını Türkiye'ye kaydıracak."

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