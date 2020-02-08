sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan, gönüllülük etkinlikleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi., "Çocuklar için proje üretmeye devam edeceğiz" dedi.