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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Kibar Gönüllüleri

    Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan Kibar Grubu, gönüllülük etkinlikleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Çocuklar için proje üretmeye devam edeceğiz" dedi.

    Kibar Gönüllüleri
    Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan Kibar Grubu, gönüllülük etkinlikleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Çocuklar için proje üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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