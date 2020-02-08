Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan Kibar Grubu, gönüllülük etkinlikleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Çocuklar için proje üretmeye devam edeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 08.02.2020 07:05
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- 08.02.2020 07:05
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