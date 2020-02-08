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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    İşçi primi iade edilir

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bugünkü köşesinde okurlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    İşçi primi iade edilir
    18 yıl önce annemin 3 yıl Bağ-Kur primini ödedim. Annem vefat etti. Bağ-Kur'a primleri geri almak için müracaatta bulundum. Bana verilen cevap primi ödediğiniz tarihte ne kadar ödemişseniz aynı parayı alırsınız dediler? Bu doğru mu? Murat TURAN
    Geri ödeme sırasında ödenen paranın sadece işçi primi kısmı ödeniyor. Yani GSS primleri ödenmiyor. Bir faiz de işletilmiyor. Ancak rakam yeni ödemelere göre güncelleniyor. Tabi çok büyük bir rakam çıkmıyor.

    1983 doğumluyum. 1995 yılında çıraklık yaptım. İlk prim ödemem 2003 yılında yatırılmaya başlandı. Şu anda 5200 gün var. Tazminat alabilir miyim? Volkan YAŞAYAN
    İstifa ederek ayrılmayı düşünüyorsanız tazminat alamazsınız. 15 yıl, 3600 günle tazminat alabilmek için ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmak ve prim ödemek gerekiyor. Çıraklık ya da stajda ödenen primler sadece sağlık primleri. 4500 gün ve 25 yıl doldurunca tazminat hakkınız olur.

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN

    ekonomi@takvim.com.tr

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