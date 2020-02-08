İşçi primi iade edilir

Geri ödeme sırasında ödenen paranın sadece işçi primi kısmı ödeniyor. Yani GSS primleri ödenmiyor. Bir faiz de işletilmiyor. Ancak rakam yeni ödemelere göre güncelleniyor. Tabi çok büyük bir rakam çıkmıyor.İstifa ederek ayrılmayı düşünüyorsanız tazminat alamazsınız. 15 yıl, 3600 günle tazminat alabilmek için ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmak ve prim ödemek gerekiyor. Çıraklık ya da stajda ödenen primler sadece sağlık primleri. 4500 gün ve 25 yıl doldurunca tazminat hakkınız olur.