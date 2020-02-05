24 aylık peşin maaş alırsınız Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Evlenen kızın yetim maaşı kesilir mi? Bunun yerine çeyiz yardımı verilir mi?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

Vefat eden babamdan yetim aylığı alıyorum. Şimdi nişanlıyım. Evlendiğimde bu para kesilir mi? Evlenme yardımı nasıl alabilirim?

Yetim kız çocukları evlendiğinde maaşları kesiliyor. Ancak sizin de evlilik yardımı ya da çeyiz parası denilen ödenekten yararlanma hakkınız var. Evlendikten sonra



Hamileyim. Tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim? Müjgan DEMİR

İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.



29.08.1991 doğumluyum. 2007 Temmuz ayında sigorta başlangıcım var. Toplamda 3125 günüm bulunuyor. 2850 günü memuriyete ait. Hizmet birleştirmesi yapabilir miyim? Ömer KOYURGA

Hizmet birleştirmesi yapabilirsiniz. Memuriyete devam ediyorsanız 60 yaş ve 25 yıl hizmet istenir. SSK'dan devam etmek isterseniz bu kez yine 60 yaş ve 7000 gün prim gerekir.



2005 yılında göreve başladım. Devlet memuruyum, yaşı beklemeden hizmet yılıma göre ne zaman emekli olabilirim? 1983 doğumluyum. ESMA TEMUR

Hem yaş hem de yıl şartınız tamamlandıktan sonra maaş bağlanır. Maaş bağlanmadan da ikramiye alamazsınız hatırlatalım. 20 yıllık hizmet süresini doldurmanız gerekiyor. Ayrıca 58 yaş şartınız var.



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FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

Yetim kız çocukları evlendiğinde maaşları kesiliyor. Ancak sizin de evlilik yardımı ya da çeyiz parası denilen ödenekten yararlanma hakkınız var. Evlendikten sonra SGK 'ya başvurduğunuzda, evlenme yardımı olarak, 24 aylık maaşınız size peşin olarak ödenecek.İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.Hizmet birleştirmesi yapabilirsiniz. Memuriyete devam ediyorsanız 60 yaş ve 25 yıl hizmet istenir. SSK'dan devam etmek isterseniz bu kez yine 60 yaş ve 7000 gün prim gerekir.Hem yaş hem de yıl şartınız tamamlandıktan sonra maaş bağlanır. Maaş bağlanmadan da ikramiye alamazsınız hatırlatalım. 20 yıllık hizmet süresini doldurmanız gerekiyor. Ayrıca 58 yaş şartınız var. TÜM MANŞETLER