Pazarlama yöneticileri maaşları katladı! Yıllık kazanç 1.8 milyon TL Araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi pazarlama yöneticilerinin (CMO) yüzde 10'u başka şirkete transfer oldu. DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya, pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri artık yan hakları dışında 600 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. Bu, pozisyona verilen önemi gösteriyor" diye konuştu.

Araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi pazarlama yöneticilerinin (CMO) yüzde 10'u başka şirkete transfer oldu. DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya, pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri artık yan hakları dışında 600 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. Bu, pozisyona verilen önemi gösteriyor" diye konuştu.

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