Bugünkü
Takvim

Pazarlama yöneticileri maaşları katladı! Yıllık kazanç 1.8 milyon TL

Araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi pazarlama yöneticilerinin (CMO) yüzde 10'u başka şirkete transfer oldu. DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya, pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri artık yan hakları dışında 600 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. Bu, pozisyona verilen önemi gösteriyor" diye konuştu.

Pazarlama yöneticileri maaşları katladı
Araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi pazarlama yöneticilerinin (CMO) yüzde 10'u başka şirkete transfer oldu. DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya, pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri artık yan hakları dışında 600 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. Bu, pozisyona verilen önemi gösteriyor" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriPazarlama yöneticileri maaşları katladı! Yıllık kazanç 1.8 milyon TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri