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‘Ekonomideki istikrar yı büyütecek’

Türk ekonomisinin 2020’de istikrarlı bir büyüme yakalamasını beklediklerini söyleyen Reasürans ’su , bunun cılığı pozitif bir şekilde etkileyeceğini ifade etti...

‘Ekonomideki istikrar sigortayı büyütecek’
Türk sektörü ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen direncini sürdürmeye devam ediyor. 2020 yılında ekonomisinin pozitif ve istikrarlı bir görüntü çizeceğini ve bunun sigorta sektörüne olumlu yönde etkisi olacağını ifade eden Reasürans 'su Maximilian Stahl, sigorta sektörüne güvenlerinin tam olduğunu belirtti. , 2018 yılı gibi zorlu bir yıldan sonra 2019 yılının daha dirençli bir seyir izlediğini söyledi. Özellikle kurdaki dengelenmenin şirket olarak öngörülerini karşıladığının altını çizen Stahl, "Türkiye'de yerleşik bir reasürans şirketi olarak istikrarlı bir şekilde büyüyor ve 2019 yılında da hedeflerimizi tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ENERJİDE ŞART'
Türkiye hizmet verdikleri reasürans çözümlerine değinen Maximilian Stahl, inşaat sektöründe durağan bir dönemden geçildiğini fakat özellikle yılın ikinci yarısında konut faizlerinde aşağı yönlü harekete paralel olarak tekrar olumlu bir seyir izlenmeye başladığını söyledi. Yenilenebilir yatırımlarının artmaya devam ettiğini ifade eden Stahl, "Enerji yatırımları sigortasız olmaz dedik. Bu yöndeki yatırımların sigortaya talebinin arttığına şahit oluyoruz ve bu durum bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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