Anneye yarım çalışma desteği

Çalışan anneler için getirilen yarım çalışma-tam maaş uygulamasında ödenekler asgari ücretle birlikte yükseldi. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde anneye işveren yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Böylece ödemeler birinci çocukta 30 gün, ikinci çocukta 60 gün ve sonraki doğumlarda 90 gün olarak yapılıyor.
BUNLARA DİKKAT!
Bu ödeneği almak için;
İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN
2020 için asgari ücretin brüt miktarı 2 bin 943 lira oldu. Günlük tutar ise 98,10 liraolarak belirlendi. Bir aylık yarım çalışma ödeneği ise 98,10 x 15 gün hesabıyla bin 471 lira 50 kuruş oluyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren bir anne damga vergisi hariç İŞKUR'dan toplamda 2 bin 943 lira ödenek alacak. Bundan binde 7.59 oranında vergi kesildiğinde, eline geçecek para ise 2 bin 920 lira 67 kuruş olacak. Hak sahibi ödemeyi nüfus cüzdanı ile herhangi bir PTT şubesinden alabiliyor.
BUNLARA DİKKAT!
Bu ödeneği almak için;
İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN
2020 için asgari ücretin brüt miktarı 2 bin 943 lira oldu. Günlük tutar ise 98,10 liraolarak belirlendi. Bir aylık yarım çalışma ödeneği ise 98,10 x 15 gün hesabıyla bin 471 lira 50 kuruş oluyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren bir anne damga vergisi hariç İŞKUR'dan toplamda 2 bin 943 lira ödenek alacak. Bundan binde 7.59 oranında vergi kesildiğinde, eline geçecek para ise 2 bin 920 lira 67 kuruş olacak. Hak sahibi ödemeyi nüfus cüzdanı ile herhangi bir PTT şubesinden alabiliyor.
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