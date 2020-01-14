Bekçiler köyleri de koruyabilecek

Uzun süreden sonra tekrar mahalle ve şehirlerimizi korumaya başlayan bekçiler ile ilgili yeni düzenlemeler gündemde. Buna göre, bekçilere insan hakları ve sosyal psikoloji eğitimi verilecek. Sadece il ve ilçelerde bekçi görevlendirilebiliyor. Köylerde de görevlendirilmesi için 'jandarma bölgesinde' ibaresi yasaya eklenecek.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN
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