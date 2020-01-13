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Kayak trafiği

Kış turizmi merkezleri hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'da otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, günübirlikçilerin de akın etmesiyle pistlerde neredeyse adım atacak yer kalmadı.

Kayak trafiği
Kış turizmi merkezleri hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'da otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, günübirlikçilerin de akın etmesiyle pistlerde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Teleferikte uzun kuyruklar görüldü. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistler, dün Uludağ'ın girişinde 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı kayakseverler ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye köyünü adeta piste çevirdi. Köyde çok sayıda aile kayak keyfi yaptı, kartopu oynadı.

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