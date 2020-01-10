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Dijital takografta süre uzatıldı

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Dijital takografta süre uzatıldı
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluğunda 31 Aralık 2019'da sona eren süre, 10 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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