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Bankalardan tarihi kazanç

Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek Kasım ayı kârını elde etti. Bankaların Kasım kârı, 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 12.9 artış gösterdi.

Bankalardan tarihi kazanç
Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek Kasım ayı kârını elde etti. Bankaların Kasım kârı, 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 12.9 artış gösterdi. Sektörün 2019'un 11 aylık kârı ise 46 milyar 611 milyon lira oldu. Bankacılık sektörünün toplam faiz geliri, 2019'un 11 ayında yüzde 17.4 artarak 387.1 milyar liraya yükseldi.

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