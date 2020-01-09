Bankalardan tarihi kazanç Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek Kasım ayı kârını elde etti. Bankaların Kasım kârı, 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 12.9 artış gösterdi.

Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek Kasım ayı kârını elde etti. Bankaların Kasım kârı, 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 12.9 artış gösterdi. Sektörün 2019'un 11 aylık kârı ise 46 milyar 611 milyon lira oldu. Bankacılık sektörünün toplam faiz geliri, 2019'un 11 ayında yüzde 17.4 artarak 387.1 milyar liraya yükseldi. TÜM MANŞETLER