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28 bin güvenlikçi aranıyor

ürkiye'de sayıları 300 bine ulaşan dev sektöründe ciro ve hedefleri büyüdü. Securitas Türkiye Genel Müdürü Murat Kösereisoğlu, "Sektörün toplam ciro büyüklüğü 12 milyar lira civarında. 2020'de 15 milyar liraları yakalayacağımızı öngörüyoruz.

28 bin güvenlikçi aranıyor
ürkiye'de sayıları 300 bine ulaşan dev özel güvenlik sektöründe ciro ve hedefleri büyüdü. Securitas Türkiye Genel Müdürü Murat Kösereisoğlu, "Sektörün toplam ciro büyüklüğü 12 milyar lira civarında. 2020'de 15 milyar liraları yakalayacağımızı öngörüyoruz. Sektörde şu anda yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. 2019'da 20 bin ilave istihdam yarattık, 2020 yılında da en az 28 bin kişilik daha istihdam yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Barış ŞİMŞEK

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